Tori Spelling ile Dean McDermott boşanıyor

Bir dönem ekranlara gelen Beverly Hills 90210 yapımı ile adını duyuran Tori Spelling ile 15 yıldır evli olduğu oyuncu Dean McDermott yollarını ayırıyor.



Aaron Spelling'in kızı olan Tori Spelling (48), kendisi gibi oyuncu olan eşi Dean McDermott (54) ile boşanma aşamasında.



Spelling, geçtiğimiz gün de avukatının ofisinin bulunduğu binanın önünde gergin bir telefon konuşması yaparken görüldü. Spelling'in konuşurken 'velayet', 'nafaka' gibi kelimeler kullandığı da belirtildi.



İkilinin; Stella, Hattie, Liam, Beau ve Finn adında beş tane çocuğu bulunuyor.