Toygar Işıklı'dan yeni tekli: Savaşın İçindeyim (Toygar Işıklı kimdir?)

Çukur dizisi final yaparak ekranlara veda etti.

Çukur dizisinin yeni teklisi 'Savaşın İçindeyim' diziye damga vurdu.

Kamufle ve Toygar Işıklı’nın düet yaptığı şarkı, dizide çaldığı andan itibaren sosyal medya platformlarında en çok arananlar arasına girdi.

TOYGAR IŞIKLI KİMDİR?

Toygar Işıklı 16 Nisan 1974 tarihinde Gölcük, Kocaeli’nde dünyaya geldi. Orkestra solisti olan babasının etkisiyle müzik ile küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Toygar Işıklı, Arven Müzik film yapım ve yayıncılık şirketinin de sahibi.



Gölcük’te doğan Toygar Işıklı, ilk ve orta öğrenimini Karamürsel’de ve lise eğitimini Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Şan ana dalından mezun olarak tamamladı. İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kompozisyon (Bestecilik) master programından mezun oldu. İTÜ Müzikoloji ve Müzik Teorisi bölümünde doktora programını tamamladı.



Toygar Işlıklı, Berklee College of Music’te “Film Scoring” eğitimi gördü. Tüm bu eğitim döneminde, Klasik Batı Müziği, 20.yüzyıl müziği, Caz, Klasik Türk müziği üzerine Hasan Uçarsu, Kamran İnce, Pieter Snapper, David Osborn, Şehvar Beşiroğlu, Nail Yavuzoğlu gibi bestec, ve hocalar ile birlikte çalışmalarda bulunmuştur.

Aynı zamanda Sibel Tüzün, Yonca Lodi, Emre Altuğ, Harun Kolçak, Gülay, Hazal, Suavi, Edip Akbayram gibi çeşitli solistler ile bas gitarist, söz yazarı, besteci ve aranjör olarak çalışmalarda bulundu.



Son zamanların sevilen dizisi Çukur’un büyük final galasında birbirinden değerli parçaları seslendirerek galaya damga vuran Toygar Işıklı daha önce de birçok Türk dizi ve film için şarkılar bestelemişti.