Trafik kazası geçiren Katie Price tutuklandı

Estetik operasyonlar için sık sık Türkiye'ye gelen reality show yıldızı Katie Price, alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra trafik kazası geçirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Price, tutuklandı.

30.09.2021 - 08:55

Trafik kazası geçiren Katie Price tutuklandı

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Katie Price (43), İngiltere'nin güney doğusundaki Sussex vilayetinde ölümden döndü. alkol ve uyuşturucunun etkisindeyken otomobil kullanan Price, trafik kazası geçirdi.

KAZA SONRASI İTİRAF ETTİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Price'ın olay yerinde polise, "Uyuşturucu kullandım, araba kullanmamalıydım, itiraf ediyorum" dedi. Sussex Polisi, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yıldızın tutuklandığını duyurdu.

"KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ"

Katie Price'ın ailesi, "Korktuğumuz başımıza geldi" dedi. Çok kez onun akıl sağlığından endişe ettiklerini belirten ailesi destek olmaya devam edeceklerini söylediler. Televizyon yıldızı sıklıkla Türkiye' ye gelip estetik ameliyatlar olmasıyla da konuşuluyor.

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