Trafik kazası geçiren Katie Price tutuklandı

Katie Price (43), İngiltere'nin güney doğusundaki Sussex vilayetinde ölümden döndü. alkol ve uyuşturucunun etkisindeyken otomobil kullanan Price, trafik kazası geçirdi.

KAZA SONRASI İTİRAF ETTİ



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Price'ın olay yerinde polise, "Uyuşturucu kullandım, araba kullanmamalıydım, itiraf ediyorum" dedi. Sussex Polisi, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yıldızın tutuklandığını duyurdu.



"KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ"

Katie Price'ın ailesi, "Korktuğumuz başımıza geldi" dedi. Çok kez onun akıl sağlığından endişe ettiklerini belirten ailesi destek olmaya devam edeceklerini söylediler. Televizyon yıldızı sıklıkla Türkiye' ye gelip estetik ameliyatlar olmasıyla da konuşuluyor.



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