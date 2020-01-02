Travis Scott'tan Kylie Jenner açıklaması: Onu seviyorum ve her zaman seveceğim

Kylie Jenner ile ekim ayında ayrılan rap şarkıcısı Travis Scott, ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu.



22 yaşındaki Jenner ile birlikteliğinden 2 yaşında Stormi adında kızı bulunan 27 yaşındaki rap’çi, “Stormi’nin annesini seviyorum ve her zaman seveceğim” dedi. XXL dergisine konuşan Scott, “İlişkilerin zor kısmı, dışarıdan milyonlarca ses ilişkiye dahil olurken ilişkiyi yaşamaya çalışmak” dedi.



"Ünlü ve önemli birine sahip olmak bir mücadele gerektirmiyor” diyen Scott, “Bence hayat her zaman zorluklarla geliyor. Mesele onunla nasıl başa çıktığınız” şeklinde konuştu.



"BABA OLMAK DÜŞÜNDÜĞÜMDEN DAHA İYİ BİR ŞEYMİŞ"

Jenner ile iki yıllık ilişkilerinin ardından ayrılan Scott, ayrılık sonrası kızı Stormi ile ilişkisinden de bahsederek, “Baba olmak düşündüğümden daha iyi bir şeymiş” ifadesini kullandı.



Kızı için, “Benim en yakın arkadaşım” diyen Scott, “O, hayatı biraz daha kolaylaştırıyor. Bana ilham veriyor ve düşünme şekliyle her gün beni şaşırtıyor. Çok çılgınca” şeklinde konuştu.



"KIZ BABASI OLMAK HARİKA"

Scott babalık hakkında şunları anlattı: “Kız babası olmak harika. Benim annelere ve çocuk yetiştirme sürecine çok saygı duymamı sağladı. Çok çok güçlü bir şey. Bence hayat daima zorluklarla geliyor. Önemli olan onlarla nasıl mücadele ettiğiniz. Evde olmayı ve aileyle zaman geçirmeyi seviyorum. Şimdi özellikle Stormi’cilerle birlikte olmayı seviyorum. Çocuğumun büyümesini seyretmeyi seviyorum. Bu, hayatı çok sadeleştiriyor.”