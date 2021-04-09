Tülin Şahin: Genç kadınlara ilham olduk

Ünlü model Tülin Şahin, başarılı kadınları ağırlayan Genç Müslüman Kadınlar Zirvesi’ne katıldı. Şahin, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından gerçekleştirilen zirvede Medyada Genç Kadınların Gücü panelinin moderatörlüğünü üstlendi. 41 yaşındaki model, Kanada televizyonlarının ilk başörtülü spikeri Ginella Massa, ödüllü film yapımcısı Ala Hamdan, Dubai’de yaşayan gazeteci ve sunucu Farah Yasmine’i ağırladı.

Massa, “Başörtüsü alışılmadık bir durum değil. Ancak haber merkezine girdiğimde insanların sokaktaki gibi bakmadığını gördüm” dedi. Ülkesinde şiddet gören kadınların utandığı için yardım istemekten çekindiğini söyleyen Hamdan, “Kadınlara yardım istemekten korkmayın” çağrısı yaparken, Yasemine ise, “Kadınlara yönelik dijital şiddet arttı. Bunu önlemek için çalışmalar yapıyorum” diye konuştu.

"HİKAYELERİNİZ ÇOK ETKİLEYİCİ"



Şahin ise, “Hikayeleriniz gerçekten çok etkileyici. Sizlerle burada olmaktan dolayı gurur duydum. Umarım yeni başarı hikayeleriyle genç kadınlara ilham vermeye devam edersiniz” şeklinde konuştu.



600 MİLYON GENÇ İÇİN ÇALIŞIYOR



56 ülkenin üye olduğu ICYF, 18-35 yaş arası 600 milyon genç için çalışmalar yürütüyor.



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