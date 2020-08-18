Tulumba tatlısı nasıl yapılır? (Tulumba tatlısı tarifi)

Masterchef'te yarışmacılar birbiriyle mücadele etmeye devam ediyor. Kaptanlık turunda yarışmacılardan geleneksel tulumba tatlısı yapmaları istendi. Peki hamur ile şerbetin muhteşem buluşmasıyla meydana gelen, Türk mutfağının geleneksel tulumba tatlısı nasıl yapılır?

ntv.com.tr 18.08.2020 - 10:19

Tulumba tatlısı nasıl yapılır? (Tulumba tatlısı tarifi)

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Masterchef'te ana kadro kaptanlık için yarışıyor. Masterchef Türkiye'de jüri üyeleri ise yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi.

Tulumba tatlısı, kızartılmış hamurun şekerli bir şurup içinde servis edildiği Türk tatlısıdır.


TULUMBA TATLISI TARİFİ

Gerekli olan malzemeler

Hamuru için

- 3 su bardağı su

- 2 buçuk su bardağı un

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı şeker

- 1 yemek kaşığı nişasta

- 2 buçuk yemek kaşığı irmik

- 4 adet yumurta

Şerbeti için

- 3 su bardağı şeker

- 2 buçuk su bardağı su

- yarım limon suyu

YAPILIŞI

Şerbeti için

- İlk olarak şekerle birlikte su kaynatılarak şerbet hazırlanır.

- Şerbet kaynadıktan sonra limon suyu katılır. Ve sonrasında şerbet yaklaşık bir saate yakın haşlanır. 

Hamuru için

- 3 bardak su ve, 2 yemek kaşı kadar tereyağı tencereye koyulur.

- Su haşlanmaya başladıktan sonra yavaş yavaş un kaynayan suya ilave edelir ve sürekli karıştırılır.

- 1 yemek kaşığı şekeri unla beraber katılır, hamur kıvama geldikten sonra da ocağın altı kapatılır ve bir süre bu şekilde karıştırılır.

- Pişen hamur soğumaya bırakılır.

- Soğuyan hamur yoğurulur.

- Kıvam alan hamura önceden bir kapta kırılmış yumurtalar ilave edilir. 

- İrmik ve nişasta katılır ve yoğrulmaya devam edilir.

- Hamur hazır olduktan sonra krema torbasına katışlır. 

- Daha sonra kızartmak için derin bir tava ya da tencereye1 litre sıvı yağ katılır.

- Tulumbalara şekil verildikten sonra tulumbalar soğuk yağa katılır ve en son ocağın altı açılır.

- Son olarak kızarmış tulumbalar soğuk şerbete katılır.

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