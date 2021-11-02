Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kimdir? (Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli?)

Yeni dizi ‘Üç Kuruş’, 1 Kasım Pazartesi akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizide Kartal'ın kız kardeşi Leyla karakterini Aslıhan Malbora canlandırıyor. Peki Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 02.11.2021 - 00:54 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 09:52

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kimdir? (Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli?)

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Üç Kuruş dizisinin oyuncu kadrosu

Üç Kuruş dizisinin oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş, ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.

ÜÇ KURUŞ LEYLA KİMDİR?

Kartal’ın kız kardeşi; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, şuh ve çekici bir kadındır. Hayatı ve erkekleri ciddiye almayan, başına buyruk ve özgürce yaşayan Leyla, mesleğinden nefret ettiği Efe’ye çekilmektedir.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyon'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyon'da tamamladıktan sonra İstanbul'a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başlayan oyuncu ilk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi'nde eğitim almış, ardından ise oyunculuk yapmaya başlamıştır.

İlk olarak kariyerine 2017 yılında 'Seven Ne Yapmaz' isimli dizi ile adım attı, ardından ise 'Kalbimin Sultanı' dizisinde oynadı.

2019 yılında rol aldığı 'Her Yerde Sen' dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çeken Aslıhan Malbora, bu zamana kadar çok sayıda dizi projesinde yer aldı.

İlk filmi ise 2020 tarihinde vizyona giren 'Aile Hükümeti'dir.

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