Ufuk Kaplan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Aşk-ı Memnu dizisinde hizmetçi Katya rolü ile hafızalara kazınan Ufuk Kaplan'ın hayatı merak konusu oldu.



UFUK KAPLAN KİMDİR ?



Ufuk Kaplan, 1 Ekim 1972 tarihinde İstanbul Beykoz'da dünyaya geldi.



Aslen Yalovalı olan oyuncu, Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Katya' rolü ile birçok kişi tarafından tanındı.



Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Kaplan, çalışmalarını Aslı İslamoğlu Agent & Management ajansına kayıtlı olarak sürdürüyor.



Bugüne kadar En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tadımız Kaçmasın, Doktorlar, Yağmurdan Sonra, Aşk-ı Memnu, Albatrosun Yolculuğu, Kirli Oyunlar, Nuri, Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Gölgedekiler, Berzah Cin Alemi ve Payitaht Abdülhamid gibi sinema ve dizilerde rol aldı.



Payitaht Abdülhamid dizisinde Ester karakterini canlandıran oyuncu, son olarak Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı.

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