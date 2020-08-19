Ünlü Fransız lezzeti Parfe nasıl yapılır? (Parfe tarifi)

Masterchef'te yarışmacılar arasındaki rekabet devam ediyor. Ünlü Fransız lezzeti parfe yarışmacılardan istenince izleyiciler parfe tariflerini araştırmaya başladı. Peki meyveli parfe tatlısı nasıl yapılır? İşte meyveli parfe tarifi...

ntv.com.tr 19.08.2020 - 10:32

Ünlü Fransız lezzeti Parfe nasıl yapılır? (Parfe tarifi)

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Parfe, Fransız mutfağına ait dondurulmuş tatlı türü.

Fransızca mükemmel anlamına gelen Parfe, Fransa'da parfait şeker, yumurta ve krema çırpılarak yapılmış dondurulmuş tatlı anlamına gelir.

İsteğe göre içine farklı malzemeler konulabilinir.

MEYVELİ PARFE TARİFİ

Gerekli malzemeler

- 2 paket krem şanti

- 2 su bardağı süt

- 1 paket petibör bisküvi

- 1 çay bardağı fındık veya ceviz

- 1 paket vanilya

- 1 büyük muz

- 15- 20 adet çilek

1 çay bardağı damla çikolata

Üzeri için

- Çikolata sosu

- 2 su bardağı süt

Yapılışı

- Süt ve krem şanti bir kapta mikserle yardımıyla çırpılır.

- Koyulaşınca içine kırılmış bisküvi, damla çikolata, vanilya, fındık, küçük doğranmış çilek ve muz ilave edilerek iyice karıştırılır.

- Kalıba buzdolabı poşeti serdikten sonra parfe içine konur ve üzeri düzleştirilir.

- Buzdolabının dondurucu kısmında 4 veya 5 saat bekletilir.

- Çikolata sosu ise 2 su bardağı sütle pişirdikten sonra soğutulur.

- Servis tabağına alınan parfenin üzerine çikolata sosu dökülür.


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