Ünlü oyuncu Pınar Deniz anlattı: Test sonucunu bekliyoruz

Oyuncu Pınar Deniz’in annesi, teyzesi ve anneannesi corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı.



Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinin hastanede gözlem altına alındığını Instagram’dan paylaşan Deniz gözyaşlarını tutamadı.



26 yaşındaki Deniz şu ifadeleri kullandı: “Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Corona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar. Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün. Annem, teyzem ve anneannemi belirti olduğu için gözlem altına aldılar. Test sonucunu bekleyeceğiz. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi, sevdiklerinizi başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz.”