Ünlü şarkıcı Sia evlat edindi

Yüzünü tamamen kapatan peruklarıyla ünlenen şarkıcı ve söz yazarı Sia, artık bir anne! 44 yaşındaki Avustralyalı şarkıcı, bir erkek çocuk evlat edindiğini açıkladı. Sia, çocuğuyla ilgili detaylı bilgi vermedi.



GQ dergisine konuşan ve artık bir anne olduğunu söyleyen Sia, daha önce de evlat edinmeyle ilgili konuşmuştu. HBO’da yayınlanan ve ABD’deki koruyucu aile sistemini anlatan Foster adlı bir belgeseli seyrettikten sonra geçen yıl mayıs ayında 16 yaşında bir çocuğu evlat edinmek için başvurduğunu söylemişti.



Sia, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, belgeseldeki bir çocuk için, “Seni evlat edinmek istiyorum, seni bulmaya çalışıyoruz. Benimle bir evin olacağını bilmeni istiyorum” demişti.