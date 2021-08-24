Valentino mağazalarında peşpeşe iki soygun

Ünlü moda markası Valentino’nun başı, mağazalarındaki soygunlarla dertte. Cuma günü New York’un SoHo bölgesinde yer alan Valentino mağazası, üç kişi tarafından soyuldu. 20 bin dolar değerindeki çantaları çalan soyguncular polis tarafından yakalandı.



Görgü tanıklarına göre üç erkek şüpheli, Valentino mağazasından yaklaşık 18 bin 900 dolar değerinde birden fazla ürünü çıkardı. Soyguncular, olay yerinden kaçarken iki çalışanı iterek yere düşmesine neden oldu. Şüphelilerden biri ateşli silahını yere düşürüp alırken, New York Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şüphelilerin siyah bir Range Rover otomobille olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Şüphelilerin polis tarafından yakalanması sonrası çalınan ürünler ele geçirildi. 20 yaşındaki Jayshawn Brayboy, 21 yaşındaki Shemar Miller ve 17 yaşındaki kimliği açıklanmayan şüpheli, hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı.

PARİS SOYGUNCULARI YAKALANAMADI



Cumartesi günü de Paris’teki Valentino mağazasında benzer bir soygun olayı yaşandı. Sabahın erken saatlerinde mağazaya giren soyguncular, yaklaşık 100 bin euro değerinde çantayı çaldı. Soyguncular henüz yakalanamazken, olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.



İki soygun olayının ardından Valentino’dan yapılan açıklamada, “güvenlik protokollerinin ve prosedürlerinin geliştirileceği” bildirildi.

ADA MASALI 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI