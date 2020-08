Vedat Muriç: Fenerbahçe'nin efsanelerinden olmak istiyorum (O Anın Hikayesi)

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç, NTV'nin bayram ekranında yer alan O Anın Hikayesi'nde Tuğba Dural'ın sorularını yanıtladı.



Ünlü futbolcu, hayatında özel yeri olan üç fotoğraf üzerinden savaş yıllarında geçirdiği çocukluğunu, ailesini, imkansızlıklar içinde futbolla tanışma öyküsünü, Fenerbahçe'ye transferini ve hakkında merak edilen her şeyi samimi bir sohbet eşliğinde paylaştı...



"SAVAŞ SIRASINDA İKİ ODALI EVDE 50-55 KİŞİ YAŞADIK"



Çocukluk döneminde Kosova Savaşı'nı yaşayan Vedat Muriç, o yıllardaki zorlukları şöyle anlattı: Kosova'da bir mahallede bütün Muriç Ailesi olarak birlikte yaşıyorduk. Büyük bir aile olduğumuz için hep birlikte hareket etmek zor oluyordu. Hep birlikte bir yerde olmamız hepimizin tehlikede olması anlamına da geliyordu. Merhametli askerlere denk geldik. Sadece bize uyarıda bulundular, "Eğer çıkmazsanız sonu kötü olacak" diye. Biz de mecburen evi terk etmek zorunda kaldık. İki ay boyunca komşu ülke olan Arnavutluk'ta kaldık. 50-55 kişi iki odalı bir evde yaşadık.



"SAVAŞ TRAVMASINI ATLATMAK ZOR OLDU"



Vedat Muriç, savaş sonrası ülkelerine döndüklerinde toparlanma sürecinin de sancılı geçtiğini anlattı: Bir köfteci dükkanımız var, hala devam ettiriyor amcalarım. O zaman daha karanlık çökmeden, akşam olmadan babaannem telefonla arıyordu, amcalarımı babamı, "Hadi gelin artık akşam oldu" diye. Çünkü korku vardı o ara. Akşam 18.00-19.00'dan sonra kimse çıkmıyordu dışarı. Bunun travmasını uzun bir süre yaşadığımızı hatırlıyorum. Dışarı çok zorunlu olmadığımız müddetçe çıkmıyorduk. Savaş travmasını atlatmak zor oldu. Bu savaşta tamamen ailesini kaybeden çok tanıdığım ve arkadaşım var. Onlar için çok daha ağır geçti.



"FUTBOL OYNAMAMA AMCAM KARŞI ÇIKTI"



Futbola savaş sonrası Kosova'nın Liria takımı altyapısında başlayan Vedat Muriç, o günleri şöyle anlattı: Liria altyapıya futbolcu alacaklarına dair duyuru yaptı. Annem beni yazdırmak istedi ama beraber yaşadığımız amcam karşı çıktı. Annem benim kaydımı gizlice yaptırdı. Uzun bir süre antrenmanlara gizli gizli gittik. Sonra formamı giyip gerçeği açıkladık ama hiç beklemediğim bir tepkiyle karşılaştık. Amcam, "Hiç yakışmamış" dedi. İlerleyen dönemlerde onun da desteği çok oldu.



"FENERBAHÇE'DE OYNAMAM ALLAH'IN BİR LÜTFU"



Babasının yarım kalan hikayesini tamamlamak için futbola başlayan, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan dedesi sayesinde Fenerbahçe ile tanışan Vedat Muriç, sarı lacivertli formayı giymenin kendisi için Allah'ın bir lütfu olduğunu söylüyor: Bana, "Kosova'dan 5-10 yıl sonra Fenerbahçe'de oynayacaksın" deseler komik bile değildi. "Dalga mı geçiyorsun?" derdim insanlara çünkü hayali bile çok zor. Özellikle savaş atlatmış bir ülkeden sonra buralara gelmek benim için Allah'ın bir lütfu. Bazen evdekilere, "Bu bir rüyaysa beni uyandırmayın. Çünkü bu çok güzel bir rüya" diyorum.



"FENERBAHÇE'NİN EFSANELERİNDEN OLMAK İSTİYORUM"



Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönem karar vermenin kendisi için çok kolay olduğunu anlatan Vedat Muriç'in hedefi sarı lacivertlilerin efsaneleri arasına girmek: O günkü şartlarda istenilen bir futbolcu olduğum için nezaketen de olsa bir görüşme yaptık. Ama benim karar vermem hiç zor olmadı. Hayalini kurduğum forma, hayalini kurduğum taraftar, kitle, camiadayım. İnşallah daha uzun seneler bu formaya, armaya hizmet edeceğim. İlk hedefim bu formayla şampiyonluklar yaşamak, Avrupa'da önemli başarılar elde etmek. Her zaman söylüyorum, inşallah kariyerimi burada noktalarım. Bu takıma uzun yıllar hizmet edip bu takımın efsanelerinden olmak istiyorum.



"OĞLUM FUTBOL İÇİN IŞIK VERMİYOR"



Vedat Muriç, oğlunun futbolcu olmasını isteyip istemediği soruna şöyle yanıt verdi: Her futbolcunun hayali, oğlunun da futbolcu olmasıdır. Benim de hayalim bu ama şu an baktığımda açıkçası hiç öyle bir ışık vermiyor bizim çocuk. 2 yaşında şu an. Futbol topu çok var evde ama tamamen ilgi odağı araba. Tabii ben şundan umutluyum. Biraz daha büyüyünce tesislere, ortama elinden tutup getirdikten sonra belki fikri değişir. Şu an kısa vadede umutlu değilim. Teşvik edeceğim fakat zorlamam, istediği, mutlu olacağı mesleği yapsın.



"EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM"



Vedat Muriç, 2017 yılında dünya evine girdiği eşi Edibe Jorganxhiu'nun her zaman en büyük destekçisi olduğunu söylüyor: Eşim İstanbul'u çok sevdi. Burada düzenini kurdu tam anlamıyla. Burası birinci evi gibi görüyor. Ona rağmen sürekli, "Senin kariyerine neresi iyi geliyorsa ben oraya varım" diyor. Her zaman yanımda ve bana büyük destek oluyor.