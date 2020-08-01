Neslihan Doğulu: Kadir'e hissettiklerimi tarife sığdıramam (O Anın Hikayesi)

Türkiye'nin ünlü oyuncularından, Star TV dizisi Sefirin Kızı ile kariyerinin zirvesine ulaşan Neslihan Atagül Doğulu, NTV'nin bayram ekranında yer alan O Anın Hikayesi programında Burak Özcan'ın sorularını yanıtladı. İkili, Atagül Doğulu'nun hayatındaki köşe taşlarını temsil eden 3 fotoğraf üzerinden sohbet etti.



"MİSKET BORCUMDAN 3 GÜN EVDEN ÇIKAMADIĞIM ZAMANLARI HATIRLIYORUM"



İstanbul'da geçen çocukluk günlerini anlatan Neslihan Atagül Doğulu, Burak Özcan'ın 'nasıl bir çocuktunuz' sorusuna samimi açıklamalarda bulundu: Hem biraz yaramaz hem de sorumluluk sahibi bir çocuktum. Annem çalıştığı için genelde yalnız olurdum. Abimle çok zaman geçirirdik. Bilardo ve langırt oynardık. Mahalledeki erkeklerle de oynardım. Misket borcumdan 3 gün evden çıkamadığım zamanları hatırlıyorum.



"OYUNCU OLMAK İÇİN BİLİNMEYEN NUMARALARDAN BİR AJANS BULUP ARADIM"



8 yaşında TV'de bir film izlerken oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Neslihan Atagül Doğulu, o günleri şöyle anlattı: 8 yaşında oyuncu olmaya karar verdim. Babama 'ben oyuncu olmak istiyorum' dediğimde 'olursun kızım' deyip başımı okşadı. O yaşta bile bir şeylere geç kaldığımı düşünerek, bilinmeyen numaralardan bir ajans bulup aradım. Görüşme için çağırdıklarında anneme 'beni götürür müsün' diye sordum. 18 yaşına kadar annem bütün işlerimde bana eşlik etti. Birkaç reklamda oynadım. Ardından 13 yaşında "İlk Aşk"ta rol aldım.



"KADİR'E HİSSETTİKLERİMİ TARİFE SIĞDIRAMAM"



2013 yılında "Fatih Harbiye" dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu 2016'da dünya evine girdi. Burak Özcan'ın 'ilk görüşte aşk mıydı' sorusuna güzel oyuncu samimi cevaplar verdi: İlk görüşte aşk diyemem ama şöyle bir bakmıştım ilk karşılaşmamızda. Bunu Kadir'e sorsanız hemen cevap verirdi. Ben ona hissettiklerimi tarife sığdıramam, haksızlık etmiş olurum. O, çok güzel hakkını veriyor bence. Ben onun merhameti, vicdanı, çalışma şekli, işine duyduğu saygı, herkese eşit mesafede duruşu beni hala çok etkiler. Kadir'e hissettiğim aşk bir şahsa indirgenemeyecek büyüklükte. Kadir'den öte gördüğüm, o ruh mu desem, o neyse ben ona aşığım. Şükür ki onunla yollarımız kesişmiş.



"BU GÜÇ ZATEN İÇİMİZDE, SADECE HAREKETE GEÇMEYİ BEKLİYOR"



Burak Özcan, güzel oyuncuya salgın süreciyle ilgili sorular da sordu. Neslihan Atagül Doğulu salgın sürecine ve bundan sonrası için yapılması gerekenlere değindi: Salgın sürecinden çok etkilenmedik. Çünkü ekip biçtiğimiz, hayvan beslediğimiz, kendi kendine yeten bir mekan oluşturduğumuz için, doğayla başbaşaydık. Dünya ve insan evrimleşiyor. Dolayısıyla bu süreci olağan karşılıyorum. İnsanlar tüberkülozdan, gripten hayatlarını kaybediyor. Kadın cinayetleri işleniyor. Biz bunlar için eve kapanmadık. Bu güç zaten içimizde, sadece harekete geçmeyi bekliyor. Şahsımız için bir şeyler yapmayı bırakıp, toplum olarak birbirimize sarılmalıyız. Toprağımız çok verimli ve kendisine Türk diyen her insan çok akıllı. Toprağımıza tohum ektiğimizde hemen cevap veriyor. Toprak böyleyken, insanımıza bir tohum ekmek neler sağlar düşünün.



NARE'Yİ NELER BEKLİYOR?



STAR TV'de büyük bir ilgiyle izlenen Sefirin Kızı sezon finalini yaptı. Burak Özcan, dizinin hayranlarını temsilen ikinci sezonda neler olacağını sordu. Atagül Doğulu "Nare demek yanmak demek, direnç demek. Başına çok kolay şeyler gelmiyor. Yine de kendi ayakları üzerinde durmaya çalışacak. Biraz itilecek ama vazgeçmeyecek. Nare aslında olanı gösterip olması gerekene doğru yolculuğu olan bir karakter. Şimdi yavaş yavaş olması gerekeni göstereceğiz diyebilirim."