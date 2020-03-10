Versace'nin Türkiye'deki sahte ürün dramı

Lüks tüketimin sembol markalarından Versace, üç yıl önce İstanbul’daki bir şirketi mercek altına aldı. Sanal ofis kullanan bu şirketin, Versace markası ile ayakkabı, pantolon, gömlek, çanta, çorap gibi bir dizi ürün ürettiği belirlendi. Çeşitli firmalara fason olarak ürettirilen ürünleri teşhiri için manken dahi kullanıldığını belirleyen Versace, bu ürünlerin bir çok e-ticaret sitesinde açılan sanal mağazalar üzerinden satıldığını tespit ettirdi. Versace’nin avukatları, şirketin Beylikdüzü Beysan Sanayi Sitesi’ndeki deposuna baskın düzenledi. Yapılan incelemede depoda binlerce Versace basılı ürün bulundu. Tespit sonrası, üretimi yaptıran Bosca Fashion Group AŞ’ye karşı tazminat talepli dava açıldı. Dava dilekçesinde, tüm dünyada tescilli olan markalarının izinsiz kullanıldığını ve haksız kazanç elde edildiği savunuldu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Bosca Fashion adına Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yapılan savunmada “Bizim, İtalya’da bulunan bir firma ile lisans sözleşmemiz var. Üretimi de bu sayede yapıyoruz. Benzerlik iddiasını kabul etmiyoruz. Davanın reddine karar verilsin” denildi.



MARKA HAKKI İHLAL EDİLDİ

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası Versace’yi haklı buldu. Mahkeme, lisans sözleşmesi yapıldığı belirtilen İtalyan firmanın Türkiye’de tescilli bir marka olmadığına işaret ederek kararında “Bu sadece bir firmanın unvanı. Firma unvanı, marka olarak kullanılmaz. Davacının marka hakkı ihlal edildi” dedi. Bosca Fashion, 20 bin TL manevi 5 milyon 725 bin TL de manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.



VERSACE SATIŞ YAPILAN SİTELERE YÖNELDİ



Davayı kazanan Versace’nin avukatları kararı işleme koydu. Yasal faizle birlikte 8.9 milyon TL olarak Bosca Fashion’a yönelik haciz kararı alındı. Ancak, resmi adres olarak sanal bir ofisi kullanan Bosca Fashion’a ulaşılamadı. Avukatlar bu kez, şirketin ürün satışı yaptığı e-ticaret siteleri ve vergi dairesine yöneldi. 10’a yakın e-ticaret sitesine haciz ihbarnamesi gönderildi. Haciz yazılarında özetle “Bosca Fashion’dan alacaklı durumdayız. Bu firmaya yapmanız gereken bir ödeme varsa, bu ödemeyi bize yapın” denildi. Benzer şekilde, Beylikdüzü Vergi Dairesi’ne de icra müdürlüğü eli ile yazı gönderildi. Yazıda, borçlu şirketin almayı hak kazandığı KDV iadesi varsa bu paranın üzerine haciz konulduğu bildirildi. Haciz ihbarnamesi gönderilen bir e-ticaret firması, borçlu firmanın kendilerinde bir alacağının olmadığı kaydedildi.

DEPO BOŞ, OFİS SANAL



Versace, alacak tahsili için Bosca Fashion’ın izini sürmeye devam ediyor. Şirketin resmi adresi ve deposuna gittiğimizde ise ilginç bir durum ile karşılaştık. Şirket, sanayi sitesi içindemi deposunu bir yıl önce boşaltmış. Resmi adresinde ise sanal ofis hizmeti veren başka bir firma bulunuyor. Bir başka ifade ile, bu adreste şirketten kimse yok. Bir dönem şirketin muhasebesini tuttuğunu belirten R. I., “Firmanın sahiplerine biz de ulaşamıyoruz. Sanal ofis kirasını da ödemediler. Versace markası ile ürettikleri ürünleri birçok e-ticaret sitesi üzerinden satıyorlardı” dedi. Ticaret sicil kayıtlarına bakıldığında ise, şirket sahibi K. B.’nin, sahibi olduğu hisseleri 1,5 yıl önce Irak vatandaşı T. G. O.’ya devrettiği anlaşıldı.