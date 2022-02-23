Victoria Beckham müstakbel gelini Mia ile defile izledi

Spice Girls grubunun eski üyesi, bugünün ünlü moda tasarımcısı ve moda ikonu Victoria Beckham, artık bir kayınvalide adayı. 47 yaşındaki İngiliz tasarımcı, 19 yaşındaki oğlu Romeo Beckham'ın kız arkadaşıyla birlikte görüntülendi.

Victoria Beckham, oğlunun 19 yaşındaki sevgilisi Mia Regan ile birlikte Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen Supriya Lele 2022 Sonbahar-Kış koleksiyonu defilesini izledi.

Defilenin ön sırasında oturan Victoria Beckham ve müstakbel gelini Mia Regan'ın yanında ünlü model Jourdan Dunn da yer alıyordu.



Romeo, Victoria ve David Beckham çiftinin ikinci çocuğu. Çiftin en büyük oğlu Brooklyn 22 yaşında. 17 yaşında Cruz ve 10 yaşında Harper adında iki çocukları daha var.

Romeo Beckham ile Mia Regan, 2019'dan bu yana birlikte.

Sık sık sosyal medyadan birlikte fotoğraf paylaşımı yapan Romeo Beckham ve Mia Regan çifti, ilk kez 2021 İngiliz Moda Ödülleri töreninin kırmızı halısında basına poz vermişti.