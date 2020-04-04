Virüse yakalanan Paulo Dybala'nın nişanlısı Oriana Sabatini: 15 gün oldu ve hala pozitifiz

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ve hastalık sürecini anlatan Oriana Sabatini, "Sanırım Dybala ve Rugani'nin iletişiminden kaynaklı olarak virüs bana da bulaştı" dedi.



Sürekli durumlarının sorulduğunu ve açıklama yapmak zorunda kaldığını söyleyen Arjantinli şarkıcı; "21 Mart'ta Dybala ve benim test sonuçlarımız pozitif çıktı. O günden beri tedavi olduk ve evden çıkmadık. 15 gün oldu ve hala pozitifiz. Bu duruma anlam veremiyorum. Artık semptomlarımız yok. Kendimizi iyi hissediyoruz ama pozitifiz. Ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



Takipçilerine de seslenen Sabatini; "Eğer semptomları hissediyorsanız evinizden çıkmayın. Kendinize dikkat edin. Kimseyi korkutmak istemem ama virüs dünyayı dolaşıyor ve binlerce ölüme sebep oluyor. Bana hangi ilacı kullandığımı soruyorsunuz. Bunu söyleyemem çünkü herkeste işe yarayan bir ilaç söz konusu değil" diye konuştu.

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