Yağlama nasıl yapılır, hangi yöreye ait? (Yağlama tarifi ve malzemeleri)

Kayseri yağlaması 11 kat ince açılmış lavaş arasına kıymalı harç koyularak hazırlanan yöresel yemeklerden biridir.



Eşsiz görüntüsüyle iştah kabartan bu tarif birkaç aşamalı şekilde yapılır.



MALZEMELER



Hamuru için:

4 su bardağı un

kuru maya (10 gr)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

2 su bardağı ılık su



Kıymalı iç harcı için:



300 gr kıyma

4 adet soğan

3 adet yeşil biber

4 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Pulbiber

1 su bardağı sıcak su



Üzeri için:



1 kase yoğurt(koyu yerinden)

1 diş sarımsak

Tuz



Açmak için:



1 kase un



YAPILIŞI



Hamurumuzu yoğuralım unu yoğurma kabına alalım.



Ortasına tuz, şeker mayayı katıp ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğuralım.



Bu hamuru elde edebilmek için uzunca bir süre yoğurup, suyu dikkatlice, az az eklemek gerekiyor.



Hamur kıvama gelince üzerine örtüp mayanlanması için bırakıyoruz.



Hamur mayalanırken soğanları biberi minik minik doğruyoruz.

Domatesleri rendeliyoruz.



Kıymayı tavaya katıp yağ eklemeden altını yakıyoruz.



Suyunu salıp tekrar çekince yağını ekliyoruz.



Sonra soğanları ekleyip iyice kavuruyoruz.

Kavrulan soğanlara biber salçasını ekleyip bir iki kez karıştırdıktan sonra biber ve rendelenen domatesleri ekleyip beş dakika piştikten sonra 1 su bardağı sıcak suyu ekleyip tuzunu, karabiberini, pul biberini ekleyip kapağını kapatıyoruz.



Özleşip koyulaşmasını bekliyoruz. (15 dakika)



Mayası gelen hamuru 20 eşit bezeye bölüyoruz.



Her birini pasta tabağından biraz büyük açıyoruz.



Tavayı iyice ısıtarak hamurları tek tek kurutmadan pişiriyoruz.

Pişen hamurları sofra bezine sarıyoruz.



Kurumaması için hamurları ağzı kapalı bir kapta muhafaza edelim.



Pişirme işlemi bittikten sonra beşerli grup yapıyoruz.



Geniş yayvan bir tabağa en alta yufka sonra üzerine kıymalı sos yufka şeklinde diziyoruz.



Sonra dört parçaya bölüyoruz.



Üzerine de hazırladığımız sarımsaklı yoğurttan gezdiriyoruz.

PÜF NOKTASI



Kayseri yağlaması sıcakken anında tüketilmesi önemli.

Servisten önce kıymayla birleşen ekmekler yumuşar, bu durumu yaşamamak için ekmekleri ve içi önceden hazırlayıp, servis öncesi sadece kıymalı harcı ısıtıp ekmeklerle buluşturabilirsiniz.

Hamurun mayalanması için 20 dakika yeterli olacaktır.



4 MEVSİM TAZE KIŞLIK DOMATES TARİFİ