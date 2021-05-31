Yasemin Özilhan'ın Anadolu Efes sevinci (Yasemin Özilhan kimdir?)

31.05.2021 - 14:55
Anadolu Efes, Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
Anadolu Efes Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.
Yasemin Özilhan, 22 Ocak 1985 tarihinde Hamburg’da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve eski model olan başarılı oyuncu, Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakteri ile tanındı.
Yasemin Özilhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu. 2008 yılında oyunculuk kariyerini bırakan Özilhan, 16 Temmuz 2011 tarihinde Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın oğlu İzzet Özilhan ile evlendi. Çiftin Emine ve Ela isminde iki kız çocukları var.
Yasemin Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu olarak sevenleriyle tekrardan buluştu.
2002 - Koçum Benim
2003 - Vizontele Tuuba
2004 - Çocuğun Var Derdin Var
2005 - Aşk Oyunu
2006-2010 - Doktorlar
2008 - Babam Adam Olacak
2019 - Mucize Doktor