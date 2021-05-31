Yasemin Özilhan'ın Anadolu Efes sevinci (Yasemin Özilhan kimdir?)

Anadolu Efes, Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Özilhan, 22 Ocak 1985 tarihinde Hamburg’da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve eski model olan başarılı oyuncu, Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakteri ile tanındı.

Yasemin Özilhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu. 2008 yılında oyunculuk kariyerini bırakan Özilhan, 16 Temmuz 2011 tarihinde Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın oğlu İzzet Özilhan ile evlendi. Çiftin Emine ve Ela isminde iki kız çocukları var.



Yasemin Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu olarak sevenleriyle tekrardan buluştu.

YASEMİN ÖZİLHAN'IN OYNADIĞI dizi VE FİLMLER

2002 - Koçum Benim

2003 - Vizontele Tuuba

2004 - Çocuğun Var Derdin Var

2005 - Aşk Oyunu

2006-2010 - Doktorlar

2008 - Babam Adam Olacak

2019 - Mucize Doktor