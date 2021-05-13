Yeni dizi Seyyar yakında puhutv’de!

Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği Seyyar yakında seyirci ile buluşuyor. Seyyar’ın yönetmenliğini Cem Özüduru üstleniyor.

SEYYAR'IN OYUNCU KADROSU

dizinin senaryosunu ise; Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor. Başrollerinde; Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı Seyyar, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekecek.

SEYYAR'IN KONUSU

Seyyar, sürükleyici hikayesi ile herkesi ekran başına kilitleyecek. Yasin Gencer Taksim, Tepebaşı arası nohut pilav satan kendi halinde bir seyyar satıcıdır. Sevgilisi Çiğdem ile birlikte yaşamakta, uzun süredir planladıkları lokantayı açmanın kıyısında, ailesinden ona yadigar özel tarif ile herkesin lezzetine bayıldığı pilavını daha geniş kitlelere pazarlamanın ve hayallerine kavuşmanın tam ucundadır.

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE



Fakat tam da Beyoğlu’na yakışan bir şekilde, gecelerden bir gece her şey alt üst olur. Yasin hiç beklemediği bir şekilde kendini İstanbul’un en karanlık şahsiyetleriyle yan yana bulacaktır.



Seyyar, sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken sahneleriyle yakında puhutv’de…



puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'dan ilk tanıtım