İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Yılmaz Erdoğan kızı Berfin ve Belçim Bilgin ile yemek

2006 yılında evlenen ve 12 yıl evli kaldıktan sonra 2018 yılında evliliklerini noktalayan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çifti, geride bıraktığımız gün çocukları Rodin ve Erdoğan'ın Sanem Oktar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Berfin Erdoğan ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.



Alışveriş merkezine ilk olarak tek başına gelen Belçim Bilgin, aracını valelere teslim ettikten sonra bir restorana oturdu. Daha sonra kızı Berfin ve oğlu Rodin ile alışveriş merkezine gelen Yılmaz Erdoğan da eski eşi Belçim Bilgin ile buluştu.



Eski günlerdeki gibi hep birlikte aile yemeği yiyen çift, daha sonra restorandan ayrı ayrı çıktı. Aile fotoğrafı vermemeyi tercih eden ve aynı karede olmamak için gayret gösteren çift, vale noktasında araçlarını bekledikten sonra sarılarak ayrıldı. Babası ile gelen Rodin, annesi ile birlikte alışveriş merkezinden ayrılırken, Berfin Erdoğan ise geldiği gibi babasının arabasına bindi.



Belçim Bilgin ile yılın büyük bölümünü Köyceğiz’de geçiren Yılmaz Erdoğan 10 gün önce Bebek Lucca’da buluşmuştu.

