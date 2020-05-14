Yılmaz Erdoğan'ın köpeğinin ölüm haberini verdiği Ersin Korkut'tan ilk paylaşım

Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda kalan ve izleyenlere duygusal anlar yaşatan Ersin Korkut köpeğinin öldüğünü de öğrendi.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, Gerçekten çok zor bir yayındı. Hayatta hepimizin başına zor şeyler geliyor. Ersin'e de bu haberi sevgili Yılmaz Erdoğan verdi. Kendisi de sağ olsun kabul etti. Survivor'da karakterinizi kolay kolay gizleyemezsiniz. Gerçekten kalbiniz iyiyse bunu Tüm Türkiye'ye geçirirsiniz. Ben de teselliye gittim gece geç saatlerde. Ersin çok üzgün. Hayatta bazı şeyleri kabul edeceğiz. Sevdiklerimiz kaybediyoruz. Hepimizin başına geliyor bunlar. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.



Acı haberi öğrenen Korkut, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Boyle bir sevgi gormek insanin aci gununde ne kadar degerli anlatamam.siz ne guzel insanlarsiniz..."

ERSİN KORKUT'UN PAYLAŞIMI

