Yaz tatiline Bodrum'da devam eden Yonca Evcimik, Bitez'de kurulan halk pazarına gidip alışveriş yaptı. Sebze-meyveleri tek tek seçen şarkıcıyı pazarda görenler gözlerine inanamadı.
Pazarda gördüğü ilgiyi sevenlerine aktaran usta sanatçı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp şu notu yazdı:
'ÇARŞI PAZAR CANDIR'
"Çarşı pazar benden sorulur. Tek sapla ağır torba tutmam ayrı. Bugün pazarda görüp ‘Yonca Hanım sizin ne işiniz var burada?’ diye sordular. E alışverişe geldim. Ben de insanım arkadaş. Hepimiz 1’iz... Çarşı pazar candır."
Yonca Evcimik: Çarşı pazar benden sorulur
Yaşam
Yonca Evcimik, Bodrum'da pazara gitmesiyle ilgili sorulara sosyal medyadan cevap verdi.
Yaz tatiline Bodrum'da devam eden Yonca Evcimik, Bitez'de kurulan halk pazarına gidip alışveriş yaptı. Sebze-meyveleri tek tek seçen şarkıcıyı pazarda görenler gözlerine inanamadı.