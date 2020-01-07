Yönetmen Ezel Akay sette yaralandı

Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Hakan Eke, Emre Kıvılcım ve Alican Yücesoy’un başrolünü paylaştığı 9 Kere Leyla filminin çekimlerinde devrilen ışık, yönetmen Ezel Akay’ın başına düştü.



Çekimler sırasında devrilen ışık yüzünden, ekip ve oyuncular korku dolu anlar yaşadı. Yönetmen Ezel Akay, başına düşen ışık nedeniyle, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü yönetmen Akay’ın başına dikiş atıldı.



Sağlık durumu iyi olan Akay sosyal medyadan yaptığı açıklamda, "Minik bir set kazası geçirdim. Uğur diyelim" ifadelerini kullandı.