Şarkıcı Zerrin Özer, 2. Sayfa programına özel açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır birisiyle görüştüğünü söyleyen Özer, "Yakında nikah masasına oturacağım" dedi.

Özer "Hayata sımsıkı sarıldım. Bir dönem hayatı boş vermişlik vardı, sıkıntılarım vardı. Ama bir şekilde insan yaşadıklarını analiz ediyor ve doğru olana karar veriyor. Artık her şeye olduğu gibi bakıyorum" dedi.

"ÇOK İYİ İNSAN DESİNLER"



Hayatında kimseyi üzmemeye çalıştığını ama insanların kendisini çok yorduğunu söyleyen Zerrin Özer "Benim için ‘çok iyi sanatçı’ değil de ‘çok iyi insandı’ desinler, bu yeter" diye konuştu.

"BİZİM CAMİADAN DEĞİL"

61 yaşındaki Özer evlilik planlarını ise şu sözlerle anlattı: İlk kez açıklıyorum bunu. Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimiz başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil.

"BANA ÇOK GÜZEL BAKIYOR"

Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi. 'Kalbimin ve yolumun yoldaşı' diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız."

