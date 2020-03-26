Zeynep Bastık'tan Miralem Pjanic açıklaması: Hack'lenmiştir

Zeynep Bastık, Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic'in attığı mesajlar hakkında konuştu. Bastık, "Bence hack'lenmiştir" dedi.

26.03.2020 - 12:44

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Şarkıcı Zeynep Bastık, Juventus forması giyen Miralem Pjanic'in canlı yayında kendisine yazdığı yorumlar hakkında açıklama yaptı.

Miralem Pjanic, yayına girer girmez, "Selamun Aleyküm" yazmış ve devamında son günlerin popüler şarkısının nakaratı olan "Bu hikayede yanan ben oldum" yazmıştı.

Sosyal medyada bir anda büyük ilgi gören bu yorumların ardından Bastık yıldız futbolcunun hesabının hacklenebilmiş olabileceğini söyledi.

Bastık, "Allah'ın selamıyla girmiş ama sonradan damara bağlamış. Bence dün hacklenmiştir, engellemiş beni..." ifadelerini kullandı.

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