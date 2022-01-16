Zeynep Yılmaz'dan kaza sonrası ilk paylaşım: Leyla'nın durumu iyi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından kaza geçiren kızı Leyla Ilıcalı ve Yasmin'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Haberler 16.01.2022 - 16:25

Zeynep Yılmaz'dan kaza sonrası ilk paylaşım: Leyla'nın durumu iyi

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Acun Ilıcalı'nın kızları kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'nın kızları kaza geçirdi

Bolu'da, Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından kızının ve arkadaşının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yılmaz "Kızım Leyla ve çok sevdiğimiz arkadaşı Yasmin'in içinde olduğu araç dün Bolu Kartalkaya dönüşü kayarak yoldan çıktı ve ağaca vurdu. Kızlarımız ve sürücü arkadaşımız kazayı şükürler olsun yara almadan atlattı. Arayan, soran ve mesaj atan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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