Zirvenin sahibi Sefirin Kızı (Nasuh Tövbesi nedir?)

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle tüm kategorilerinde en çok izlenen dizi oldu.



Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan 15’nci bölümüyle; TOTAL’de 11,77 izlenme oranı, 21,62 izlenme payı ile 100 program arasında birinci olurken, AB’de 9,43 izlenme oranı, 18,17 izlenme payıyla, 20+ABC1’de ise 11,23 izlenme oranı, 20,08 izlenme payi ile en çok izlenen dizi oldu.



Öte yandan, ‘Sefirin Kızı’, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Dizi hesaplarından paylaşılan ‘#KalbindekiKuş ’ etiketiyle sosyal medyada binlerce yorum paylaşıldı. Dizinin nabzını saniye saniye tutan seyirci, yaptığı yorumlarla da duygularını ifade etti.

NASUH TÖVBESİ NEDİR?

Dün Nare (Neslihan Atagül) ve Sancar (Engin Akyürek) arasında geçen konuşmada geçen 'Nasuh Tövbesi' geceye damgasını vurdu.

Google'da 'Nasuh Tövbesi nedir, anlamı ne' gibi sorgular aranmaya başladı.

Tövbe (tevbe) sözlükte "dönmek" anlamına geliyor. Kabahatinden, kabahat olduğu için pişmanlık duyarak vazgeçmek ve vicdanında meydana gelen çirkinliğinden dolayı terk etmek anlamına gelir.

Nasuh Tövbesi ise içten, samimi ve bir daha dönmemek üzere yapılan Kur'anî bir tövbedir.