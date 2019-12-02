ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri başlıyor (4-5 Aralık 2019)

ZUBİZU tarafından 4-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Yapı Kredi Crystal’ın ana sponsorluğunda ve Angelini, D&R, Giybi, Milka, Siemens Ev Aletleri ve WMF’in co-sponsorluğunda, Volkswagen Arena’da gerçekleşecek ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri'nde ünlü isimlerin markaları, stil danışmanlığı, seçkin menüler ve ZUBİZU üyelerine özel ayrıcalıklar sizleri bekliyor.

Bu yıl yedincisi düzenlenecek ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri yine ilgiyle takip edilen dünyaca ünlü markalara, tasarımcılara ve butik Türk markalarına ev sahipliği yapacak.

Her yıl artan ziyaretçi sayısıyla yılın en önemli alışveriş etkinliği haline gelen ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri Çarşamba ve Perşembe günü saat 10:00 – 20:00 arasında misafirlerini ağırlayacak.

Alışverişle eğlenceyi birleştiren etkinlikte her gün özel aktiviteler ziyaretçileri bekliyor.

ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’nde tüm ZUBİZU kullanıcılarına sağlanacak %10 indirim ayrıcalığı ve Yapı Kredi Crystal sahiplerine de ek %10 indirim ayrıcalığı sunulacak.

Yüzlerce markanın katılımı ile yılın en renkli alışveriş etkinliğinin gerçekleşeceği ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri'ne giriş ücretsiz.