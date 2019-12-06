ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri'ne yoğun ilgi

ZUBİZU’nun gelenekselleşen ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri, bu yıl Yapı Kredi Crystal’ın ana sponsorluğunda ve Angelini, D&R, Giybi, Milka, Siemens Ev Aletleri ve WMF’in co-sponsorluğunda 4-5 Aralık tarihlerinde Volkswagen Arena’da gerçekleşti. ‘ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’ bu yıl da yine ilgiyle takip edilen 200’ün üzerinde dünyaca ünlü markalara, tasarımcılara ve butik Türk markalarına ev sahipliği yaptı.



Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik

Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlik, ünlü isimlerin de ilgi odağı oldu. Ünlü isimlerin markaları, stil danışmanlığı, seçkin menüler ve ZUBİZU üyelerine özel ayrıcalıklarla ziyaretçilerini ağırlayan ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’ne Aslı Şen, Füsun Kuran, Eda Kosif, Ayfer Toprak, Jaklin Güner, Burcu Hattat, Nazlı Çelik, Didem İnselel gibi cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

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ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’nde iki gün süresince ziyaretçiler özel aktiviteler, indirim ayrıcalığı ve sürprizlerle karşılandı. Etkinlikle, damakları şenlendiren eğlenceli çikolata workshoplarının yanı sıra yılbaşı kutlamalarına hazırlanmanın püf noktaları ve 2020 makyaj trendleri de katılımcılarla paylaşıldı. Etkinliğin ikinci gününde D&R standında düzenlenen imza gününde Aygül Aydın ve Ceylan Naz Baycan okurlarıyla bir araya geldi.