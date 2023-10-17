Hamas'ın servetinde kripto para ne rol oynuyor?

Kripto para ise Hamas'ı terör örgütü olarak gören ülkelerdeki destekçilerin engelleri aşmasını kolaylaştırıyor. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 2019 yılında destekçilerine Telegram kanalından çağrı yaparak Bitcoin göndermelerini istemişti. Hamas da sosyal medya hesabından "Cihadın temeli çaba ve enerji harcamaktır ve para, savaşın belkemiğidir" mesajı paylaşarak kripto para cüzdan hesabını mesaja iliştirmişti. Bu hesaba bir yılda 30 bin dolarlık Bitcoin yattı.



Ancak Hamas 2023 yılı Nisan ayında "direnişi desteklemeye çalışanlara yönelik düşmanca çabaların ikiye katlandığı" gerekçesiyle Bitcoin cinsinden bağışları durdurduğunu açıkladı.



7 Ekim saldırıları sonrasında İsrail, Hamas'ın sosyal medyadan yeni bir bağış kampanyası başlattığını belirterek örgüt ile bağlantılı çeşitli kripto para hesaplarını dondurduğunu açıkladı. İsrail polisinden yapılan açıklamada, kripto para borsası Binance ile iş birliği içinde hesapların dondurulduğu ve paraların devlet hazinesine aktarıldığı bildirildi.



BİNANCE MERCEK ALTINDA

Dünyanın en büyük kripto para borsası konumundaki Binance, İsrail makamlarıyla iş birliği yapmasına rağmen terörizmin finansmanındaki dolaylı, ancak önemli rolü nedeniyle mercek altında bulunuyor. Wall Street Journal gazetesi, ABD makamlarının son yıllarda Hamas ile bağlantılı onlarca hesaptaki kripto paralara el konması için çeşitli girişimlerde bulunduğunu yazmıştı. ABD Adalet Bakanlığının da Binance borsasındaki kara para aklama girişimlerini mercek altına aldığı biliniyor.



Dava süreçlerinde ortaya çıkan şirket içi yazışmalar, Binance'in suça karışmış kişileri müşteri olarak kazanmak adına çaba göstermediğini, ancak portföyündeki bu tür müşterilerden haberdar olduğunu ve bunu tolere ettiğini ortaya koyuyor.



Birleşmiş Milletler tahminlerine göre kripto para birimleri dünyada terör finansmanının yüzde 20'sini oluşturuyor. Kripto para birimleri, ödemeleri kimin yaptığının tespitinin zor oluşu ve mali kurallardan kaçabilme imkanı nedeniyle suç örgütleri açısından elverişli bir mali kaynak olarak görülüyor.