Tarihteki 20 bin yıllık boşluk: İlk insanlar nerede yaşıyordu?

İlk insanlar yaklaşık 70 bin yıl önce Afrika kıtasını terk etti ve 45 bin yıl önce Asya ve Avrupa'ya yayıldı. Bu aradaki zamanda Afrika'yı terk eden insanların nereye yerleştiği ise belirsizliğini koruyordu.



Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, bu gezginlerden yaklaşık bin tanesinin, Orta Doğu'ya yayılan "Pers Platosu" olarak bilinen bir bölgede yaşadığını belirledi.



Bu tespit, antik DNA, modern gen havuzları ve bu bölgenin ideal bir yaşam alanını temsil ettiğini gösteren paleoekolojik kanıtlar kullanılarak yapıldı.

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İtalya'daki Padova Üniversitesi'nden araştırmacı Luca Pagani, "Sonuçlarımız, Avrasya'nın kolonileşmesinden önce, günümüzde Afrikalı olmayan 'tüm insanların' atalarının nerede yerleşim kurduklarına dair ilk tam resmi sağlıyor" dedi.



Araştırmacılar Pers Platosu'nun coğrafi şartlarına ve iklimine bakmak için simülasyonlar oluşturdu. Homo sapiens'in geldiği dönemde bu platonun oldukça yüksek olduğu ortaya çıktı.



Araştırmacılara göre bu, atalarımıza çevredeki bölgelere göre bir avantaj sağladı.

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Nature dergisinde yayınlanan çalışmada, "Kızıldeniz'in her iki kıyısında yer alan ve Akdeniz boyunca uzanan bir alanın varlığı, uygun bir yaşam alanı sunuyor gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.



Bununla birlikte, "Pers Platosu"nda fosilleşmiş Homo sapiens kalıntılarına rastlanmadı.



Ancak Arabistan ve Levant'ta bulundu. Çalışma, bu grubun platodaki ilk insanların torunları olabileceğini iddia etti.

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Homo sapiens, Afrika dışında yaşayan ilk insan türü değildi. Türümüzün eski zamanlarda melez şekilde üremesi, günümüzde Afrikalı olmayan insanların DNA'sına küçük bir Neandertal katkısı bırakmıştır.



Neandertallerin Homo sapiens'in gelişinden önce bölgede olduğu doğrulandı, dolayısıyla keşfedilen plato bu etkileşimin gerçekleştiği yer olabilir. NTV’yi sosyal medyadan takip edin