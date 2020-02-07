Matrix 4'ten ilk set fotoğrafları

Keanu Reeves’in yeniden başrolde yer aldığı Matrix 4’ün çekimleri başladı. 21 Mayıs 2021’de gösterime girmesi beklenen filmin setinden ilk kareler gün yüzüne çıktı.
İlk görüntülerde Reeves’in canlandırdığı Neo, alışılmış haliyle görünmüyor. Reeves, deri kıyafet ve güneş gözlüğü takmak yerine, gündelik sokak kıyafetleriyle dolaşıyor. Saç stili ise John Wick serisindeki görünüşüne benziyor.
Yeni Matrix filmi için yayınlanan oyuncu ilanında, heyecanla beklenen filmin çekimlerine 5 Şubat’ta başlanacağını belirtilmişti. Bu ilanda, San Francisco Bay bölgesinde Project Ice Cream kod adıyla çekilecek filmde arka planda görünecek figüranlar arandığı belirtilmişti.
Yeniden Lana Wachowski’nin yazıp yönettiği serinin dördüncü filminin kadrosunda Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Toby Onwumere ve Yahya Abdul-Mateen II gibi isimler de bulunuyor. Önceki gün filmin kadrsouna Amerikalı oyuncu Andrew Caldwell’in de dahil edildiği açıklandı.
İlki 1999 yılında gösterilen Matrix filmi, bir fenomen haline geldi. Ardından 2003’te The Matrix Reloaded ve üçüncü film The Matrix Revolutions seyirci karşısına çıktı.