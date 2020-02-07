Matrix 4'ten ilk set fotoğrafları

İlk görüntülerde Reeves’in canlandırdığı Neo, alışılmış haliyle görünmüyor. Reeves, deri kıyafet ve güneş gözlüğü takmak yerine, gündelik sokak kıyafetleriyle dolaşıyor. Saç stili ise John Wick serisindeki görünüşüne benziyor.

İlk set fotoğraflarında, Carrie-Anne Moss da yer alıyor. Böylece Reeves ve Moss ikisi, 17 yıl sonra aynı karelerde yer almış oldu.