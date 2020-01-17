Sinemada haftanın filmleri (17 Ocak 2020)

Karakomik Filmler 2
Acıklı komedi yapmayı seven, ofisinin duvarında ‘İşçisin sen işçi kal” yazan, filmlerinde eski Türk filmlerine göndermeler yapan, o göndermeleri anlayan için mutluluk anları sağlayan, ilk seri ile istediği seyirciye ulaşamayan, bu yüzden de yeni filmle ilgili belki biraz daha heyecan duyan bir Cem Yılmaz var karşımızda. Emanet ve Deli isimlerini verdiği 50’şer dakikalık 2 filmle seyirci karşısına çıkıyor Yılmaz. Elindeki 8 hikayenin 4’ünü çekti. Bundan sonra başkaca 2 filmlik proje yapmayacağını da söylüyor. Karakterlerin, karükatür geleneğinden gelen bir adam için, o ruhla yazıldığı 2 filminde de mekanlar hikayenin ruhuna muazzam bir hizmet sunuyor. Özge Özpirinçci ve Büşra Develi ile ilk kez çalışan Cem Yılmaz; Özkan Uğur, Cem Davran, Çağlar Çorumlu ve Necip Memili ile bir kez daha aynı hikayede buluşuyor. Emanet'te yetenek yarışmalarıyla şöhret olma hayalinin peşinden koşan Birol’un macerasını; Deli'de ise en büyük hayali aşık olduğu kızın karşısında oturmak olan taksici Güven’in macerasını anlatıyor.
Dolittle
The Voyage of Doctor Dolittle isimli kitap serisinden, daha önce birçok kez sinemaya uyarlanan, en bilindik 2 filminde Eddie Murphy hayat verdiği Dr. Dolittle’ı bu kez Robert Downey Jr. oynuyor. Marvel’in Demir Adam’ı aktörün yeni bir maceraya başlaması iyi haber. Filmin oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr.’ın yanı sıra Antonio Banderas ve Michael Sheen gibi usta isimlerde bulunuyor. Ayrıca Tom Holland, Selena Gomez, Rami Malek, Kumail Nanjiani, Octavia Spencer, John Cena, Emma Thompson, Marion Cotillard, Ralph Fiennes ve Craig Robinson oyuncu kadrosunda. Film, karısının ölümünden sonra konuşabildiği hayvan dostlarıyla inzivaya çekilen veteriner Dr. John Dolittle'ın, genç Kraliçe Victoria'nın amansız bir rahatsızlığa yakalanmasının akabinde, kendisini bu duruma bir deva bulmak için büyük bir maceranın içerisinde bulmasını anlatıyor.
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme alıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor. Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan gibi isimler rol alıyor.
Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları / Louis & Luca - Mission to the Moon
Rasmus A. Sivertsen'in yönettiği animasyon film Louis & Luca - Mission to the Moon, Ay'a ulaşmak için gerçekleşen uluslararası yarışa mucit Reodor önderliğinde hazırlanan Luca ve arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor.
KİRPİ VE SAKSAĞAN: SEVİMLİ UZAY KAHRAMANLARI FRAGMANI (TIKLA İZLE)
İstasyon
Kadir Genç ve Volkan Adıyaman'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı filmde, kızını öldürenlerden intikam almaya çalışan Hira'nın hikâyesi mercek altına alınıyor. Güneş Özek, Burak Ergün, Volkan Uygun ve Çetin Özdemir rol alıyor.
Peri: Ağzı Olmayan Kız
Can Evrenol ile Baskın ve Ev Kadını filmleri için bir araya gelmiştik. İşini ciddiye alan, film izlemeyi çok seven, merak eden ve hep öğrenen bir yönetmen Can Evrenol. Korku türünde çektiği filmler ile beni kendine hayran bırakan genç yönetmen bu kez kıyamet sonrası bilim kurgusu ile seyirci karşısına çıkıyor. Santraldeki patlamadan 10 yıl sonra, Büyük Dünya Savaşı devam ederken karantina altındaki bir kasabada yaşayan ve patlamadan dolayı ağızsız dünyaya gelen Peri’nin hayatta kalma mücadelesini anlatan filmde Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek,Kaan Alpdayı, Sermet Yeşil, Mehmet Yılmaz Ak rol alıyor.
Kuzular Firarda: Uzay Parkı / Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Richard Phelan ve Will Becher’in yönetmen koltuğunu paylaştığı animasyon Shaun ve çiftlikteki arkadaşlarının bu kez uzaydan misafirleri Lu-La ile yaşadıkları maceraları anlatıyor.
Saklı Gerçekler
Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clementine Grenier ve Ludivine Sagnier'in rol aldığı Saklı Gerçekler'i Hirokazu Kore-eda yönetti.
Dram türündeki Fransız yapımı film; genç bir kız ile oyuncu annesi arasındaki birliktelikten yola çıkarak anne-kız ilişkilerini odağına alıyor.
Bedenimi Kaybettim / I Lost My Body
Haftanın en görülesi işi. Çünkü hayal gücü sınır tanımıyor ve animasyonla birleşince muazzam bir lezzete dönüşüyor. Paris'te Sahne Sanatları okuyan, reklam yönetmenliği ve grafik sanatçılığı ile işe başlayan Jérémy Clapin, kütüphaneci Gabrielle ve kurye Naoufel'in bir kesik elin varlığıyla kesişen hayatlarının hikayesini anlatıyor. Bugüne, sisteme, ironiye, aşka, bedene, zihne, ruha yumuşakça dokunan, Cannes’in eleştirmenler haftasında büyük öülü kazanan bu animasyonu illa ki izleyin.