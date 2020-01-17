Sinemada haftanın filmleri (17 Ocak 2020)

Karakomik Filmler 2

Acıklı komedi yapmayı seven, ofisinin duvarında ‘İşçisin sen işçi kal” yazan, filmlerinde eski Türk filmlerine göndermeler yapan, o göndermeleri anlayan için mutluluk anları sağlayan, ilk seri ile istediği seyirciye ulaşamayan, bu yüzden de yeni filmle ilgili belki biraz daha heyecan duyan bir Cem Yılmaz var karşımızda. Emanet ve Deli isimlerini verdiği 50’şer dakikalık 2 filmle seyirci karşısına çıkıyor Yılmaz. Elindeki 8 hikayenin 4’ünü çekti. Bundan sonra başkaca 2 filmlik proje yapmayacağını da söylüyor. Karakterlerin, karükatür geleneğinden gelen bir adam için, o ruhla yazıldığı 2 filminde de mekanlar hikayenin ruhuna muazzam bir hizmet sunuyor. Özge Özpirinçci ve Büşra Develi ile ilk kez çalışan Cem Yılmaz; Özkan Uğur, Cem Davran, Çağlar Çorumlu ve Necip Memili ile bir kez daha aynı hikayede buluşuyor. Emanet'te yetenek yarışmalarıyla şöhret olma hayalinin peşinden koşan Birol’un macerasını; Deli'de ise en büyük hayali aşık olduğu kızın karşısında oturmak olan taksici Güven’in macerasını anlatıyor.

KARAKOMİK FİLMLER 2 FRAGMANI (TIKLA İZLE)