Sinemada haftanın filmleri (17 Ocak 2020)

Peri: Ağzı Olmayan Kız

Can Evrenol ile Baskın ve Ev Kadını filmleri için bir araya gelmiştik. İşini ciddiye alan, film izlemeyi çok seven, merak eden ve hep öğrenen bir yönetmen Can Evrenol. Korku türünde çektiği filmler ile beni kendine hayran bırakan genç yönetmen bu kez kıyamet sonrası bilim kurgusu ile seyirci karşısına çıkıyor. Santraldeki patlamadan 10 yıl sonra, Büyük Dünya Savaşı devam ederken karantina altındaki bir kasabada yaşayan ve patlamadan dolayı ağızsız dünyaya gelen Peri’nin hayatta kalma mücadelesini anlatan filmde Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek,Kaan Alpdayı, Sermet Yeşil, Mehmet Yılmaz Ak rol alıyor.

