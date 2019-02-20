Günün öne çıkan 10 haberi (20 Şubat 2019)

8. NASA'DAN MARS İÇİN İŞ İLANI: "KOMİK ASTRONOT" ARIYORLAR

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni dönemde Mars'a gidecek olan ekibi şimdiden hazırlamak için düğmeye bastı. NASA'dan Jeffrey Johnson Mars'a gidecek komik astronotlar aradıklarını duyurdu. Johnson bunun nedenini şu ifadeler ile açıkladı:

"Mars yolculuğu gibi, sınırlı bir alanda uzun bir süre kalmak sinirleri yıpratıyor. Bu nedenle uzay aracında, işlerin normal seyrinde yürümesi için ekibin moralini yüksek tutacak birine ihtiyacınız var.