Günün öne çıkan 10 haberi (20 Şubat 2019)
ntv.com.tr
20 Şubat 2019'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SANDIKLARDA OSMANLI TOKADINI VURACAĞIZ
Ankara Altındağ'daki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız'' dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin ise ''Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır'' ifadesini kullandı.
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2. OSMAN KAVALA VE MEMET ALİ ALABORA'YA MÜEBBET İSTEMİ
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Memet Ali Alabora ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 kişiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.
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3. BİNALİ YILDIRIM'IN İSTANBUL PROJELERİ
AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, NTV'de yayınlanan "Adaylar NTV'de" programında İstanbul projelerini anlattı.
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4. CHP'NİN İSTANBUL ADAYI İMAMOĞLU ULAŞIM PROJELERİNİ AÇIKLADI
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, ulaşım projelerini açıkladığı toplantıda seçilmesi halinde, TEM Otoyolu'na Megabüs projesi yapılacağını belirtti.
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5. TÜSİAD'IN YENİ BAŞKANI SİMONE KASLOWSKİ OLDU
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Erol Bilecik'ten sonraki yeni başkanıbelli oldu. 2017’den beri TÜSİAD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Simone Kaslowski, derneğin yeni başkanı olarak seçildi. Yeni TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Organik Kimya'nın CEO'luk görevini yürütüyor.
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6. İYİ PARTİ'DE MERSİN FORMÜLÜ
İYİ Parti'nin Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında formül bulundu. Demokrat Parti'nin adayının yerine Burhanettin Kocamaz aday gösterilecek.
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7. DEVLET BAHÇELİ'DEN DERBİ YORUMU: BERABERE KALMALARINDA YARAR VAR
MHP lideri Devlet Bahçeli, Pazartesi günü oynanacak derbiyle ilgili "Fenerbahçe diz çöktü, şuna bir de biz vuralım yaklaşımı Beşiktaş'a yakışmaz. Berabere kalmalarında yarar var" dedi.
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8. NASA'DAN MARS İÇİN İŞ İLANI: "KOMİK ASTRONOT" ARIYORLAR
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni dönemde Mars'a gidecek olan ekibi şimdiden hazırlamak için düğmeye bastı. NASA'dan Jeffrey Johnson Mars'a gidecek komik astronotlar aradıklarını duyurdu. Johnson bunun nedenini şu ifadeler ile açıkladı:
"Mars yolculuğu gibi, sınırlı bir alanda uzun bir süre kalmak sinirleri yıpratıyor. Bu nedenle uzay aracında, işlerin normal seyrinde yürümesi için ekibin moralini yüksek tutacak birine ihtiyacınız var.
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9. SABRİYE ŞENGÜL, SURVİVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN'DA
Acun Ilıcalı, Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'a Türk takımına daha önce yarışmaya katılmış bir kadın ismin geleceğini açıkladı. "Gelecek isim All Star'a katılmamış bir isim" diyen Ilıcalı'nın bu açıklaması akıllara yarışmaya damga vuran ancak All Star'a katılmamış isimleri getirdi. Survivor Türkiye hesabından yapılan açıklamada ise Sabriye Şengül'ün yeniden Survivor'a gideceğini açıklandı.
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10. 91. OSCAR ÖDÜLLERİ'NDE SAHNE ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU
Gerek sunucusuz olması gerekse de dört ödül ketagorisinin önce canlı yayından çıkarılması ve ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atılmasıyla şimdiden en tartışmalı törenlerden biri olan 91. Oscar (Oscar 2019) Ödülleri’nde sahne performansı sergileyecek isimler açıklandı.