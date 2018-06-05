Günün öne çıkan 10 haberi (5 Haziran 2018)
ntv.com.tr
5 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
-
1
1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MUHARREM İNCE’YE PROMPTER YANITI
Sakarya mitinginde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye prompter yanıtı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ben prompter'ı filan unutmadım prompter'ın dersini veririm sana Bay Kemal, Bay Muharrem. Ben prompter'ı falan değil kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda yanımdaki hocaefendi akşam namazını kılmak için çıktı. Konuşmamı yaparken o dönüyordu. Korumalar önünü kestiler onu tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım dedim bak söyle hocaefendinin önünü kestiler onu tekrar yerine döndürmediler. Bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır'' ifadelerini kullandı.
-
22- ÇAVUŞOĞLU: MENBİÇ’TE YPG’DEN SİLAHLAR ALINACAK
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Menbiç için onayladığımız yol haritasında ekiplerimiz bir ön hazırlık toplantısı yapacak daha sonra uygulama safasına geçeceğiz. Ön hazırlık 10 gün içinde başlayacak. YPG'den silahlar alınacak" dedi.
-
33- DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,62'nin üzerinde, euro 5,39 civarında seyrediyor.
-
4
4- NUMAN KURTULMUŞ’TAN AF AÇIKLAMASI
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, af konusunun AK Parti'nin gündeminde olmadığını söyledi.
-
55- DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,62'nin üzerinde, euro 5,39 civarında seyrediyor.
-
6
6- RUSYA’DAN YOLLANAN SAHİPSİZ VALİZDEN ÇIKTI
Rusya'dan Atatürk Havalimanına yollanan valizde yılan, akrep ve kaplumbağa bulundu.
-
77- ‘YAN BAKTIN’ DEYİP SİLAH GÖSTERDİĞİ KİŞİ EMNİYET AMİRİ ÇIKTI
İstanbul Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip üstüne yürüdüğü ve silah gösterdiği kişi, Emniyet Amiri çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Emniyet Amiri kimlik göstererek saldırganın elindeki silahı aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü
-
8
8- İŞTE İOS 12 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE’LARIN TAM LİSTESİ
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS12'yi tanıttı. Peki iOS 12 hangi iPhone modellerinde çalışacak? İşte iOS 12 güncellemesi alacak iPhone'ların tam listesi...
-
9
9- ÖZGE BORAK İŞ ADAMININ 1 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİNE YANIT
Kendisini iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Özge Borak'ın Instagram hesabına "Seninle 1 gece 1 milyon dolar..." şeklinde mesaj attı. Borak bu mesajı sosyal medyadan yayınlayarak, "Bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik" ifadelerini kullandı.
-
10
10- AHLAT AĞACI, HAN SOLO’YU GEÇTİ
Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 25.906 seyirciyle dördüncü sırada yer aldı. Ahlat Ağacı böylece vizyondaki ilk haftasında Han Solo'yu geçmiş oldu.