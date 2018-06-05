Günün öne çıkan 10 haberi (5 Haziran 2018)

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MUHARREM İNCE’YE PROMPTER YANITI

Sakarya mitinginde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye prompter yanıtı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ben prompter'ı filan unutmadım prompter'ın dersini veririm sana Bay Kemal, Bay Muharrem. Ben prompter'ı falan değil kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda yanımdaki hocaefendi akşam namazını kılmak için çıktı. Konuşmamı yaparken o dönüyordu. Korumalar önünü kestiler onu tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım dedim bak söyle hocaefendinin önünü kestiler onu tekrar yerine döndürmediler. Bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır'' ifadelerini kullandı.

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