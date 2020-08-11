Enis Arıkan, Benden Ne Olur kadrosunda

Enis Arıkan, Aslı Kızmaz'ın yazdığı Benden Ne Olur kitabından sinimaya uyarlanacak olan sinema filminin kadrosuna katıldı.

11.08.2020 - 10:47

Enis Arıkan, Benden Ne Olur kadrosunda

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Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı Benden Ne Olur kitabından sinemaya uyarlanan filmin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Daha önce başrol için Hazal Kaya ile anlaşan Asli Kızmaz, bu kez de Enis Arıkan ile el sıkıştı.

"KİTABIN AYNISI OLMUYOR"

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile haberi duyuran Asli Kızmaz, "Açıkcası kendim yazmama rağmen ben bile inanamıyorum ama hayaldi gerçek oldu. Enis de Benden Ne Olur'da. Hem de Enis Ankan olarak. Evet kitabın birebir aynısı olmuyor ama emin olun aşırı iyi oluyor!" dedi.

Med Yapım imzalı filmin çekimlerini pandemi şartlarına göre önümüzdeki aylarda başlanacak.

BENDEN NE OLUR'UN KONUSU

Benden Ne Olur kitabı, hayatında büyük işler başaran kadınları eleştiren ve hayattaki yerini sorgulayıp arayan gözü kara bir kadının hikayesini konu ediniyor. Hem aşk, hem eğlence, hem de iş hayatını bir araya getiren kitap, muzip bir hikaye sunuyor.

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