Hazal Kaya: Senaryo yazıyorum

Oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdikten sonra tüm vaktini 7 aylık bebeğine ayıran oyuncu Hazal Kaya, Instagram'da Sencer Piyancı’nın sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu sohbet sırasında eşi Ali Atay’ın desteğiyle bir kadın öyküsü kaleme aldığını söyledi. İşte Aslı Kızmaz'ın yazdığı Benden Ne Olur kitabından uyarlanacak olan sinema filminde Sertab karakterine hayat vermeye hazırlanan Hazal Kaya'nın açıklamalarından satırbaşları:

"BANA ÇOK İYİ GELDİ"

"corona günlerinde sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösterdim. Salgın nedeniyle yeni projem rafa kalkmıştı ama bir anda sete başlarsak doğum kilolarımla ne yaparım diye düşündüm. Bana kalsa ‘Ne var canım lohusayım’ deyip rahat rahat yiyecektim ama bir projem olduğu için dikkat ettim. Kitap okudum, senaryoyu biraz daha çalıştım. Bir de Fiko (Fikret Ali) ile hayat çok güzelmiş. Normalde sette olacağım için onun bu aylarına çok şahit olamayacaktım. Onunla vakit geçirmek bana çok iyi geldi."

"BİR ŞEYLER YAZMAYI DENİYORUZ"



Kendin bir şeyler yazıp çiziyor musun? İleride senaryosu sana ait bir sinema filmi görür müyüz?



"Ali (Atay) beni bu konuda çok gazladı. İnsanın hayatında yeteneklerine destek olan birisinin olması çok önemli. Bir senaryo okumuştum ve çok sinirlenmiştim. ‘Bu nasıl bir senaryo’ diye söylenirken Ali ‘Sen yaz’ demişti. Daha sonra arkadaşlarım Aslı (Kızmaz) ve Bengisu (Uzunöz) ile bir araya geldik. Bir şeyler yazmayı denedik, hâlâ da deniyoruz. Yönetmen olarak çeker miyim, bilmiyorum. Oynamayı tercih edebilirim. Bir kadın öyküsü ya da böyle... Bak az kalsın üstünde çalıştığımız şeyi söyleyecektim. Benim de çenem!"



ALİ İLE BİRLİKTE ROL ALMAK İSTERİM





Eşinizle birlikte kamera karşısına geçmeyi düşünür müsünüz?



"Çok isteriz. Eskiden bir korku vardı, insanların ‘İlişkilerini mi kullanıyorlar’ diye düşünme ihtimali bizi geriyordu ama şimdi neyse ne çok istiyorum."."

"HAYATA TESLİM OLMAYI ÖĞRENDİM"



Anne olmak seni değiştirdi mi? Neler öğrendin Fikret’ten?



"Adı Fikret Ali de ben Fikret diyorum. Çok aşığım babasına, babasının oğlu olsun diye Ali ismini de koydum. Tipi de çok benzedi. Bakışları filan çok benziyor. Fikret’ten ilk önce onun benim öğretmenim olduğunu öğrendim. Birini her an takip etme ihtiyacı çok acayip. Her an kafamın ucunda o var. Bu sabah aşı oldu ve şu an ne yapıyor, ateşi var mıdır diye düşünüyorum. O büyürken de hayata teslim olmayı öğrendim. Sürekli okuyorum. Bir şeyi çok sevdiğini görüyorum. Çok net olduğunu görüyorum. Öyle bir eğiteyim ki kırmayım istiyorum. Onun üzerinden aslında sürekli kendimi geliştiriyorum. Artık benim her şey iki kişilik