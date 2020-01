Margot Robbie, Yırtıcı Kuşlar'a neden öncelik verdi?

Margot Robbie'nin 7 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak Yırtıcı Kuşlar: Ve Muhteşem Harley Quinn (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) filminin kendisi için öncelikli olma nedenini açıkladı. 2020'de ve sonrasında vizyona girecek toplam 7 filme imza atan; bunlardan Gotham City Sirens ve Joker'i sonlara saklayan 29 yaşındaki oyuncu duruma şu sözlerle açıklık getirdi.

"HARİKA BİR FIRSAT"



"Suicide Squad zamanında Harley'in çok büyük bir hayran kitlesi olduğunu fark ettim. Birds of Prey'i okumaya başladığımda ise DC'nin çok fazla havalı kadın karakteri olduğunu ancak insanların onlar hakkında yeterinci bilgi sahibi olmadığını anladım. Yırtıcı Kuşlar: Ve Muhteşem Harley Quinn'in bu karakterleri tanıtmak için harika bir fırsat olduğunu düşündüğüm için projeye öncelik verdim" dedi.

Rosie Perez, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Margot Robbie ve Ella Jay ( Yırtıcı Kuşlar: Ve Muhteşem Harley Quinn)

"DAHA FAZLA KARAKTER VAR"



Gotham City Sirens filminde 3 karakter olduğunu ve tanındıkları belirten Robbie "Yırtıcı Kuşlar ile daha fazla kadın karakteri izleyiciyle buluşturabileceğiz" dedi.



ROBBIE'NIN FİLMOGRAFİSİ



Margot Robbie; 7 Şubat 2020'de seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yırtıcı Kuşlar: Ve Muhteşem Harley Quinn (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) filminden sonra sırasıyla şu filmlerle beyazperde olacak:



Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn-)



Peter Rabbit 2 (Flopsy Rabbit seslendirmesi 2020)



The Suicide Squad (Harley Quinn-2021)



Ruin (Elsa Brzezina-)



Joker/Harley Quinn Projesi (Harley Quinn-)



Marian (Marian-)



Gotham City Sirens (Harley Quinn-)



Barbie (Barbie- )