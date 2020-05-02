Neo ile John Wick karşılaşması (Keanu Reeves günü) iptal oldu

Warner Bros'un başrollerinde Keanu Reeves'in yer aldığı merakla beklenen aksiyon serilerinin devam halkaları olan Matrix 4 ve John Wick 4’ü aynı gün seyirciyle buluşturma planlanı corona virüs engeline takıldı.

27 MAYIS 2022'YE ERTELENDİ

Lionsgate, bugün John Wick 4'ün yayınlanma tarihini, önceki yayın tarihi olan 21 Mayıs 2021'den yaklaşık bir yıl sonraya, 27 Mayıs 2022'ye ertelediğini duyurdu. Böylece, Matrix 4'le aynı gün gösterimde olma şansı ve hayranlara Keanu Reeves Günü (Keanu Reeves Day) yaşatma ihtimali de şimdilik iptal oldu.



YÖNETMEN İMZASI



Öte yandan iki filmin bir ortak noktası daha var. John Wick’in yönetmenleri Chad Stahelski ve David Leitch, Matrix serisine dönüyor. İkilinin Matrix 4’ün prodüksiyonunda görev alacakları açıklandı. En çok Keanu Reeves’in odakta olduğu hareketli dövüş sahneleriyle bilinen ikilinin filmin aksiyon sahnelerinin hazırlığında yer alacak.

