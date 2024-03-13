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Avrupa Parlamentosu, "tarihi" yapay zeka yasasını kabul etti

Avrupa Parlamentosu, OpenAI'ın ChatGPT'si gibi güçlü sistemler de dahil olmak üzere, yapay zeka kullanımını yönetecek geniş kapsamlı Avrupa Birliği kurallarını onayladı.

Avrupa Parlamentosu, "tarihi" yapay zeka yasasını kabul etti

Üst düzey yetkilileri, ilk olarak 2021'de önerilen kuralların, vatandaşları hızla gelişen yapay zeka teknolojisinin olası risklerinden koruyacağını iddia ediyor söylüyor.

Geniş kapsamlı düzenleme, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda 523 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi ve 46 milletvekili aleyhte oy kullandı.

Oylamadan hemen önce konuşan İtalyan milletvekili Brando Benifei, "Bu, yapay zekanın güvenli ve insan odaklı gelişimine doğru açık bir yol çizen dünyadaki ilk düzenlemedir" diye konuştu.

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YAPAY ZEKAYA YÖNELİK KISITLAMALAR

AB'nin " Yasası" olarak bilinen kuralları risk temelli bir yaklaşım benimsiyor: Sistem ne kadar riskli olursa, gereksinimler de o kadar katı olur. En fazla tehdidi taşıdığı düşünülen yapay zeka araçlarına doğrudan yasaklar getirilir.

Örneğin, yüksek riskli yapay zeka sağlayıcıları, risk değerlendirmeleri yapmalı ve ürünlerinin kamuya sunulmadan önce yasalara uygun olmasını sağlamalıdır.

İhlaller nedeniyle şirketlerin, ihlalin türüne ve firmanın büyüklüğüne bağlı olarak 7,5 milyon ila 35 milyon euro arasında değişen para cezalarıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.

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YENİLİK VE KORUMA ARASINDAKİ HASSAS DENGE

Avrupa Birliği üyeleri, yenilik yapma isteği ile koruma isteği arasındaki çok hassas dengeyi bulmayı başardıklarını vurguladı.

Bu yeni yasa ile Avrupa artık güvenilir yapay zeka konusunda küresel standart belirleyicisi konumuna yükseldi.

ChatGPT gibi yapay zeka modellerini kapsayan kurallar, yasanın resmileşmesinden 12 ay sonra yürürlüğe girecek, şirketlerin ise hükümlerin çoğuna iki yıl içinde uyması gerekiyor.

VİDEO: YAPAY ZEKA FIRSAT MI TEHDİT Mİ?

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