Avrupa Parlamentosu, "tarihi" yapay zeka yasasını kabul etti

YAPAY ZEKAYA YÖNELİK KISITLAMALAR



AB'nin "Yapay Zeka Yasası" olarak bilinen kuralları risk temelli bir yaklaşım benimsiyor: Sistem ne kadar riskli olursa, gereksinimler de o kadar katı olur. En fazla tehdidi taşıdığı düşünülen yapay zeka araçlarına doğrudan yasaklar getirilir.



Örneğin, yüksek riskli yapay zeka sağlayıcıları, risk değerlendirmeleri yapmalı ve ürünlerinin kamuya sunulmadan önce yasalara uygun olmasını sağlamalıdır.



İhlaller nedeniyle şirketlerin, ihlalin türüne ve firmanın büyüklüğüne bağlı olarak 7,5 milyon ila 35 milyon euro arasında değişen para cezalarıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.



Apple CEO'su Tim Cook: Yapay zeka alanında çığır açacağız Haberi Görüntüle YENİLİK VE KORUMA ARASINDAKİ HASSAS DENGE



Avrupa Birliği üyeleri, yenilik yapma isteği ile koruma isteği arasındaki çok hassas dengeyi bulmayı başardıklarını vurguladı.



Bu yeni yasa ile Avrupa artık güvenilir yapay zeka konusunda küresel standart belirleyicisi konumuna yükseldi.



ChatGPT gibi yapay zeka modellerini kapsayan kurallar, yasanın resmileşmesinden 12 ay sonra yürürlüğe girecek, şirketlerin ise hükümlerin çoğuna iki yıl içinde uyması gerekiyor. VİDEO: YAPAY ZEKA FIRSAT MI TEHDİT Mİ?

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