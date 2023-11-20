Dilan ve Engin Polat'ın parası nerede? Para trafiğinde Dubai-Gürcistan hattı!

HAYALİ SATIŞ İDDİASI



Gün'ün verdiği bilgiye göre, Polat ailesi bir internet alışveriş sitesinden, komisyonu kesildikten sonra önemli bir miktarda gelir elde etti. Gün, bu durumu şöyle aktardı:



"Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu. Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi." iddiasında bulundu.



FATURALARI İPTAL ETMİŞLER



Gün, "80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir." bilgisine de savcıya aktardı.



GÖZLER DUBAİ'YE ÇEVRİLDİ



Polat ailesinin milyonlarca liralık para trafiğini yönetmelerine karşılık şu an görünürde mal varlığı ve tasfiye halinde şirketleri var. Önemli miktarda nakit paranın nerede olduğu bilinmiyon. Dilan Polat ve Engin Polat'ın polis kayıtlarında Gürcistan, Dubai ve Kıbrıs ziyaretleri görülüyor. Soruşturma sırasında kara para izini takip etmek için yurtdışına uzanmak gerekebilir. Dilan Polat, suçlarını dolarla süslemeye Dubai'de başladı. Polat'ın sosyal medyada Dubai'de milyonlarca liralık pırlanta ile çekilmiş fotografları da bulunuyor.



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İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.



Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.



Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.



Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.