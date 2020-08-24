Ankara'da evi terk eden eşini tüfekle kovaladı

Ankara'da 20 yaşındaki S.Ç. eşinden şiddet gördüğü için ev terk ederek eşi Ozan Ç'ye boşanma davası açtı. Durumu öğrenen Ozan Ç. eşini sokak ortasında saçından sürükleyerek tehdit etti. Elinde de tüfek vardı. Durumu fark eden vatandaşlar müdahalede bulundu. Olay anında S.Ç'nin ''İmdat öldürecek'' diyerek yardım istediği de sürüldü.

DHA 24.08.2020 - 14:49 | Son Güncelleme : 24.08.2020 - 15:33

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER