Ankara'da evi terk eden eşini tüfekle kovaladı

Ankara'da 20 yaşındaki S.Ç. eşinden şiddet gördüğü için ev terk ederek eşi Ozan Ç'ye boşanma davası açtı. Durumu öğrenen Ozan Ç. eşini sokak ortasında saçından sürükleyerek tehdit etti. Elinde de tüfek vardı. Durumu fark eden vatandaşlar müdahalede bulundu. Olay anında S.Ç'nin ''İmdat öldürecek'' diyerek yardım istediği de sürüldü.
Abone ol
Paylaş
DHA 24.08.2020 - 14:49| Son Güncelleme : 24.08.2020 - 15:33
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.