"Öldürülmek istemiyorum"

Nesibe Taşkıran, cezaevinden çıkan eski eşi tarafından ölümle tehdit edildi. Yaşadıklarını sosyal medyadan duyuran Taşkıran, "Kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum" dedi. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
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NTV 19.04.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 19.04.2020 - 15:37
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