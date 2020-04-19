"Öldürülmek istemiyorum"

Nesibe Taşkıran, cezaevinden çıkan eski eşi tarafından ölümle tehdit edildi. Yaşadıklarını sosyal medyadan duyuran Taşkıran, "Kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum" dedi. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

NTV 19.04.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 19.04.2020 - 15:37

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