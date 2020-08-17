Emine Bulut'un ardından bir yıl geçti: Feryadı unutulmadı

Tam bir yıl önce Türkiye'yi ayağa kaldıran bir kadın cinayeti işlendi. Emine Bulut, 11 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bulut, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Acılı anne baba, kadın cinayetlerinin artık durmasını istedi.

NTV Haber 17.08.2020 - 13:14

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