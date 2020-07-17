Ulubey Kanyonu eşsiz manzarasıyla büyülüyor... (Dünyanın en uzun ikinci kanyonu)

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Uşak'taki Ulubey Kanyonu normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açtı. ABD'deki Büyük Kanyon'dan sonra 77 kilometrelik uzunluğuyla, dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor.

NTV 17.07.2020 - 09:26 | Son Güncelleme : 17.07.2020 - 10:37

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