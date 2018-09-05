O Ses Türkiye'nin geçtiğimiz sezon juri koltuğunda oturan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı, "O ses'te yokmuşum, olsun, teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" sözleriyle yeni sezonda yer almayacağını duyurdu.

Bu açıklamadan sonra Tilbe ile Acun Ilıcalı'nın arasınra gerginlik olduğu iddia edildi.



BİRBİRLERİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

Yıldız Tibe'nin Twitter hesabından yaptığı, "Acun Ilıcalı ve Acun medya çalışanlarına çok teşekkür ederim. Çalıştığım süre boyunca 1 dediğimi 2 etmediler. Kim ne derse desin Acun Ilıcalı çok iyi bir patron , çalışanları da arı gibi çalışkan, hepsi" açıklamasına yine Twitter üzerinden Acun Ilıcalı'dan cevap geldi.

Beyazıt Öztürk ile anlaşıp, Athena Gökhan ve Tilbe ile yolları ayıran O Ses Türkiye'de yeni jürinin kim olacağı merak ediliyor.

Ilıcalı, Tilbe'ye, "Güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en sevilen birkaç sanatçısından biri olmanda sanatın kadar yüreğinin de büyük etkisi var. O Ses Türkiye'ye katkılarından dolayı biz teşekkür ederiz" dedi.