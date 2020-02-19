Alessandra Ambrosio İstanbul'da Göbeklitepe temalı podyumda yürüyecek

Ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Dosso Dossi Fashion Show için, 17 Mart’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde podyuma çıkacak. 38 yaşındaki ünlü model için özel bir sahne hazırlanıyor. Şova özel olarak 270 derecelik 10 metre yüksekliğinde bir sahne kurulacak. Defile alanı dünyanın en eski bilinen yapılar topluluğu olan Göbeklitepe’ye dönüştürülecek.

Ambrosio, Göbeklitepe’nin yapıları arasında yürürken arka planda dijital art tekniğiyle similasyonlu bir şov gerçekleştirilecek.

Tüm dünyanın dikkatini Anadolu’ya çekmeyi başaran ve insanlık tarihinde bir dönüm noktası olan Göbeklitepe’nin modayla da anılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Göbeklitepe konseptini Türkiye’nin tanıtımı adına seçtik. Dünya çapında bir şov olacak. Göbeklitepe’nin gizemini moda ile birleştirerek farklı bir açıdan gündem oluşturacağız” dedi.