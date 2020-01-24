Alessandra Ambrosio İstanbul'da podyuma çıkacak

Her yıl Antalya'da gerçekleştirilen ve dünyaca ünlü top modellerin çıktığı defileleriyle adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show, bu kez İstanbul'da moda rüzgarı estirecek.

BAŞ MANKEN OLACAK



16-18 Mart'ta Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenecek şov; 20 ülkeden 5 bin moda profesyonelini buluşturacak. Victoria's Secret podyumlarından 2 yıl önce emekliye ayrılan Alessandra Ambrosio baş manken olarak podyuma çıkıcak.

Ambrosio geçen yıl en çok 72. Cannes Film Festivali kırmızı halısındaki kıyafetiyle konuşuldu

4 GİYSİ İLE YÜRÜYECEK



İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek organizasyonda Ambrosio, 2020 sonbahar- kış kreasyonlarından oluşan 4 giysi ile podyumda yürüyecek. Koreografisini Yasin Soy'un hazırlayacağı defilede; ünlü top modele yaklaşık 100 manken eşlik edecek" dedi.

"YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"



Alessandra Ambrosio, İstanbul'da düzenlenecek defilede yer alacağını, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Ambrossio gönderisinde, "Merhaba Türkiye, 17 Mart'ta Dosso Dossi Fashion Show'a gelecek olmaktan heyecanlıyım. Yakında görüşmek üzere" dedi.