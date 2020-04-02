Başak Dizer: Zatürreye bile sevindik

Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde sosyal izolasyondayken rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınan Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüs test sonucu negatif çıktı. 36 yaşındaki oyuncunun corona virüse yakalanmadığının anlaşılmasının ardından eşinden açıklama geldi.

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR"



42 yaşındaki stil danışmanı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Son dakika aldığımız haberle sevindik hatta zatürreye bile sevindik. Fakat bugün vefat eden 63 kişi için ve yeni 2148 vaka için çok üzgünüm. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah sevdiklerine güç ve sabır versin. Allah rahmet eylesin. Hasta olanlara acil şilar dilerim" dedi.

NE OLMUŞTU?



Yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastenede tedaviye alınan ve corona virüs şüphesiyle test yapılan Kıvanç Tatlıtuğ sağlık durumu hakkındaki bilgileri Twitter hesabından kendi paylaştı. İşte 36 yaşındaki oyununcunun açıklamaları



"ZATÜRRE TESPİT EDİLDİ"



Tatlıtuğ Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim" dedi.

Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım.

Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) April 1, 2020

"SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah’tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim. İlginize teşekkür ederim."

CORONA VİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?